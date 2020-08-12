В ГПСУ объяснили, что ждет граждан за пересечение недействующих пунктов пропуска Украины с Россией

10 августа на подконтрольную территорию приехали несколько человек, которые раньше ездили через неофициальные пункты пропуска Украины с Россией. Пограничники оформили на всех протоколы. Был человек, которого хотят оштрафовать дважды за раз.

Об этом сообщает Вільне радіо

“Накануне (10 августа – ред.) на КПВВ” Новотроицкое ” 4 граждан, которые хотели проехать на контролируемую правительством территорию, оштрафовали за то, что ранее они пересекали российско-украинскую границу через недействующие пункты пропуска. За нарушение порядка выезда из ВОТ их оштрафовали – общая сумма штрафа 6800 грн “, – говорит представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

СМИ отмечает: так как оккупационная администрация т.н. “ДНР” в основном блокирует пропуск граждан через линию разграничения через КПВВ, жители оккупированных территорий прибегают к незаконному пересечению российско-украинской границы. Они выезжают на автобусах из т.н. “ДНР” через неконтролируемый украинским правительством участок границы, едут по территории Российской Федерации и въезжают на территорию Украины через пункты пропуска в другом регионе Украины. Такой въезд на территорию Украины из временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию – это нарушение закона. Согласно статье 204-2 Административного кодекса Украины, нарушение порядка въезда на ВОТ и выезда из нее карается штрафом. За первое нарушение людям грозит 1700 грн штрафа, а за повторное нарушение – до 5100 грн за каждое пересечение.



“Мы фиксируем такие случаи, когда люди уезжают из оккупированной территории. И это является нарушением пересечения государственной границы Украины. За такие действия предусмотрена административная ответственность, это ст. 204 админкодекс, она предусматривает штраф. При пересечении границы пограничники фиксируют не только, когда состоялся въезд, но и выезд. Мы проводим опрос, уточняем обстоятельства и накладываем штраф “, – комментирует помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Отметим, по данным Вільного радіо, среди оштрафованных были брат и сестра, которые приехали вместе. На мужчину составили сразу 2 протокола, потому что он дважды незаконно пересек границу.