В Попасной для обслуживания спортивных площадок с искусственным покрытием купили спецтехнику

В Попасной подходит к завершающему этапу процесс строительства спортивного мини-комплекса, который расположен на территории опорного учебного заведения – Попаснянской общеобразовательной школы I-III ступеней №1. С целью дальнейшего качественного технического обслуживания футбольной площадки с искусственным покрытием, расположенной на территории этого комплекса, закуплена специальная техника. Средства на ее приобретение были выделены из районного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Теперь, благодаря новому оборудованию, не только ускорится процесс выравнивания искусственного покрытия на территории поля, но и будет возможность в будущем содержать его в надлежащем состоянии.



Напомним, что на территории Попаснянского района уже функционируют три спортивные площадки с искусственным покрытием – в ДЮСШ и возле Дома науки и техники районного центра и в городе Горское. Эта площадка – четвертая и вскоре она будет использоваться не только во время учебного процесса, но и для удовлетворения потребностей молодежи и взрослых во время занятий физической культурой и спортом.