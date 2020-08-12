В Испании обнаружили древнюю “яму смерти” – находки в ней приводят в ужас

На севере Испании археологи обнаружили древнюю “яму смерти”, заполненную сотнями трупов.

Об этом сообщает The Sun.

Удивительное археологическое открытие было сделано в деревне Гранон в испанском регионе Ла-Риоха.

По словам ученых, это кульминация раскопок, начатых в 2013 году.

Судя по фото, останки тел хорошо сохранились в гробницах.

Тела помещали прямо в канаву внутри некрополя. Предполагается, что останки относятся к периоду поздней античности и раннего средневековья.

Археолог и директор проекта, 49-летний Луис Вильянуэва, сказал, что в 2013 году было проведено предыдущее исследование и было найдено восемь гробниц.

“Это классические христианские гробницы – головами на запад и на восток. Большинство людей было закопано в простых ямах и покрыто каменными плитами”, – отметил он.

Тела, обнаруженные лицом вверх, будут переданы для проведения дополнительных антропологических исследований.

Как сообщал “источник”, ранее в России археологи обнаружили серебряный перстень, который украшен орнаментом “волчий зуб”.