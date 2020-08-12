В здании ЛОВГА на две недели ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19

Об этом говорится в распоряжении председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации № 548 от 12 августа 2020 года «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19» .

Так, в связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г. Северодонецк с 12 августа 2020 на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры предосторожности, передает пресс-служба ЛОВГА.

ЗАО «Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц в здание по адресу проспект Центральный, 59, г.. Северодонецк.

В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций.

Ежедневно будут проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и тому подобное.

Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий.