Принц Гарри и Меган Маркл впервые купили собственное жилье – где поселилась пара

Принц Гарри и Меган Маркл обзавелись первым собственным домом в Санта-Барбаре. В особняке по соседству с Опрой Уинфри, Эллен ДеДженерес и другими знаменитостями пара планирует жить после ухода из британской королевской семьи, сообщает издание Page Six. Новость о переезде также подтвердил представитель пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Янв 2020 в 10:33 PST

“Гарри и Меган спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре с начала июля, – рассказал изданию источник. – Они не гости Опры или кого-либо еще, они купили этот дом сами. Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый дом, которым они владеют. Они надеются, что в этом тихом сообществе Арчи сможет вести как можно более нормальную жизнь”.

После переезда из Канады Гарри и Меган несколько месяцев жили в особняке Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Дом с 12 спальнями и 8 ванными комнатами оценивается в $ 18 млн, но пара не хотела надолго задерживаться в Лос-Анджелесе. “Дом Тайлера Перри не в стиле Гарри. Да, он вырос в королевской семье, в залах Букингемского дворца, но предпочитает более уединенные дома с характером”, – объяснил инсайдер.

Тайный переезд стал для Гарри и Меган логичным шагом, поскольку недавно они подали в суд на папарацци, следившими за их домом в Лос-Анджелесе. С помощью дрона те сделали незаконные фото маленького Арчи с мамой Меган. “Гарри и Меган очень расстроены этим нарушением конфиденциальности, но не по этой причине они покинули Лос-Анджелес. Они уже купили дом в Санта-Барбаре”, – рассказал источник.