Шесть новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

За последние сутки в Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 167. Зарегистрирован 855 подозрительный случай заболевания.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”



Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: