Шесть новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

За последние сутки в Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 167. Зарегистрирован 855 подозрительный случай заболевания.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 3 (2 человека больных пневмонией, 1 человек, который находился в контакте с ранее заболевшим и находился на самоизоляции после возвращения из РФ);
- Старобельский район – 3 (1 человек, который находился в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен пневмонией, 1 человек который проходил тестирование перед плановой госпитализацией)
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
В общем выздоровели 118 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 48 активных больных, из них 19 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждения области, другие 29 лечатся амбулаторно.