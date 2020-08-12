Сергей Притула идет в мэры и люди шутят о переезде Ольги Фреймут в Лондон – все дело в конфликте бывших коллег

11 августа телеведущий Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост мэра Киева от партии “Голос”. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию его подписчиков в соцсетях – в комментариях появились возмущения, восторг и шутки, в числе которых стали упоминать бывшую коллегу шоумена Ольгу Фреймут.

В частности, пользователи соцсетей шутят, что вскоре Фреймут переедет жить в Лондон. Почему? Об этом ранее заявила сама телеведущая, ведь между ней и Сергеем Притулой еще в 2013 году пробежала приличных размеров черная кошка.

Ольга Фреймут и Сергей ПритулаФото: Новый канал

Как рассказал однажды Притула в интервью “Медианяне”, с 2013 года они с Фреймут “практически не общаются”, хотя ранее коллеги успешно вели проекты Нового канала и даже отбивались от слухов о закулисном романе. Но многолетней дружбе пришел конец, когда в декабре того же года телеведущая вдруг решила перейти на канал “1+1”. И как заявил позже Притула, который также является креативным продюсером “Нового”, дело вовсе не в конкуренции или зависти.

“Я задал конкретный вопрос: “Фреймут, ты идешь на “Плюсы” или остаешься на “Новом?” – вспоминал ведущий. – Потому что у нас был процесс подготовки нового сезона “Хто зверху?”, а редакторская группа же пишет не от фонаря, а под ведущих, и подготовка сценария под Фреймут и под Варнаву – две большие разницы”.

Притула якобы напомнил Фреймут об этом нюансе и по-дружески попросил ее предупредить о своем уходе заранее: “Так вот, я говорю: “Если ты остаешься, мы фигачим. Потому что это кусок работы, а съемки через полтора месяца. А если ты уходишь, то скажи мне, женщина, – мы же не чужие люди – чтобы я сейчас сворачивал процесс, не морочил редакторам голову, и мы начинали искать новую ведущую”.

По словам Притулы, телеведущая ответила, что остается на Новом канале и намерена снять с ним “самый крутой сезон” их совместной передачи. Спустя некоторое время от других коллег он узнал, что Фреймут все же подписала контракт с “Плюсами”.

“У меня нет какой-то профессиональной ревности, что кто-то с “Нового” перешел на “Плюсы”, – объяснил позже Притула. – На “Плюсы” полканала перешли, потому что у одного дяди денег на ТВ выделяется чуть больше, чем у другого. Но я не понимал, как можно взять и вот так просто плюнуть сверху на столько лет совершенно нормальных отношений”.

Ольга ФреймутФото: Instagram / FreimutOlia

В апреле 2020 года Ольга Фреймут дала интервью Наталии Влащенко, в котором прямо заявила, что разговоры о политических амбициях Притулы кажутся ей “смешными”. И если ее бывший коллега возглавит КГГА, она тут же покинет Украину.

“Это смешно! Если Притула станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне. Я буду ему очень благодарна, потому что это станет для меня причиной уехать из страны, – заявила она. – У него плохой вкус. Каким бы он ни был остроумным и интеллектуальным, в быту он как-то странно одевается, брюки качаются постоянно, эти ремни […] Он должен знать, что мужчина не носит брюки с ремнями […] Он не джентльмен […]”.

В этом же интервью Фреймут заверила журналистку, что Притула “раскрасит Киев в желто-синие цвета и у нас все будет гореть иллюминацией как в Китае”, “придумает какие-то странные правила” и “закроет все красивые рестораны – оставит только выпечку и перепичку”.





Эта цитата из интервью ведущей и стала поводом для шуток в соцсетях. Покинет ли Фреймут Украину, и захотят ли видеть киевляне своим мэром человека, который носит брюки с ремнем, покажет время.