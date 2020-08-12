Топ-11 самых интересных и необычных фактов о деньгах

Деньги занимают все наши мысли. И неудивительно: ежедневно мы совершаем покупки, зарабатываем деньги, стремимся к богатству и благополучию. Хотим познакомить вас с 11 интересными фактами о деньгах мира.

Самая крупная купюра в мире имела номинал в 100 триллионов долларов. Правда, это были зимбабвийские доллары, которые значительно обесценились в момент гиперинфляции. В Германии после Первой Мировой войны тоже была сумасшедшая инфляция. Деньги настолько обесценились, что жители топили ими печи и оклеивали банкнотами стены вместо обоев. Слово “копейка” появилось во времена правления Ивана Грозного. В то время выпустили монетку, на которой был изображен царь с копьем в руке. Почти на всех банкнотах США изображены бывшие президенты этой страны. Исключение составляет только стодолларовая купюра, на которой изображен Франклин, никогда не бывший президентом. Кстати, именно эта банкнота считается самой используемой и популярной в мире. Интересно, что в американском законодательстве прописано, что на деньгах нельзя изображать людей, которые живы в момент выпуска банкнот. В Австралии и некоторых других странах Южного полушария есть деньги, изготовленные из пластика. Самая тяжелая золотая монета была изготовлена в Китае, вес ее составлял 5 кг. Чуть меньшую по весу серебряную монетку изготовили в России, ее вес составил 3 кг. Вы обращали внимание, что на монетках всегда ребристые края? Идею делать их такими подал Исаак Ньютон. Такой ход был продуман как уловка в борьбе с мошенниками, срезавшими края монет из драгоценных металлов. Деньги — самый грязный предмет из всех, которыми мы пользуемся. Даже под ободком унитаза не водится столько микробов. Самый первый банк в мире был основан в Италии в 1472 году. Интересно, что до сих пор сохранилось не только здание банка, но и сама организация. Банк работает и сегодня, обслуживает клиентов. В Спарте деньги изготавливали в форме тяжелых и громоздких железных прутьев. Считалось, что такая форма неудобна для дачи взятки, а значит, будет меньше коррупции, а также воровства — воришка попросту не унесет свою тяжелую добычу. Кроме того, спартанцы таким образом пытались отбить у людей тягу к материальному.

Да, деньги — удивительная материя! И теперь вы знаете о них немножко больше.

Благодарим за помощь в написании статьи специалистов сервиса “Швидко Займ”: микрозаймы для жителей Украины в любое время, оформление за несколько минут.