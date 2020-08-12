Комфортный сон с максимальной пользой для нашего здоровья

Вас все чаще беспокоят боли в спине и ощущение разбитости по утрам? Подобное может свидетельствовать об очень серьезной проблеме – развитии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Избежать столь нежелательного сценария поможет здоровый сон на комфортном ортопедическом матрасе.

Человеку крайне важно отдыхать в максимально комфортных условиях, ведь во сне он проводит не менее трети от общей продолжительности жизни. Именно во время сна человеческий организм получает драгоценную возможность разгрузиться от накопленной усталости и “подзарядить” батарейки перед очередным днем.

Обязательными составляющими здорового сна специалисты называют грамотно организованную спальную зону, а именно комфортную кровать, качественное постельное белье, свежий воздух в спальне и правильно подобранный матрас.

Зачем нужен ортопедический матрас?

Принято считать, будто матрасы ортопедические актуальны только при наличии определенных проблем с опорно-двигательной системой. Разумеется, прежде всего данные изделия рекомендованы людям, страдающим заболеваниями позвоночника. И все же отдых на таких матрасах полезен каждому человеку без исключения, будь то новорожденный малыш или мужчина преклонных лет.

Главная функция матрасов с ортопедическими свойствами – поддерживать тело пользователя в анатомически правильном, расслабленном положении. Данные изделия обладают лечебно-профилактическим действием, способствуя предупреждения болезней позвоночника и смягчению их симптомов.

Как выбрать ортопедический матрас?

Прежде чем остановиться на той или иной модели, необходимо убедиться в ее удобстве. Матрас должен идеально подходить пользователю по всем параметрам, начиная от уровня жесткости и заканчивая типом несущей системы.

Эксперты считают, что идеальный матрас не может быть слишком мягким или чрезмерно жестким: лучше придерживаться золотой середины. Если изделие подобрано правильно, оно обеспечит истинный комфорт и защитит опорно-двигательный аппарат от множества заболеваний.

Один из важнейших критериев выбора ортопедического матраса – его гигиеничность. При покупке следует уточнить, из каких материалов изготовлена постель. Предпочтительные наполнители – натуральные, такие как койра кокоса и латекс. Удостовериться в экологической чистоте и безопасности изделия можно, запросив у продавца сертификат соответствия.

Также очень важно, чтобы выбранная модель соответствовала размерам спального места. В каталоге интернет магазина matrasin.kiev.ua представлены ортопедические матрасы в городе Киев следующих модификаций:

односпальные – 90 х 190с см;

полутораспальные – 120 х 190 см;

двуспальные – 190 х 190 / 200 х 200 см.

Важно: Если требуется матрас нестандартных размеров, большинство производителей готовы изготовить его в индивидуальном порядке.

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