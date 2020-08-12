Сельсовет на Луганщине заплатит штраф за уничтожение ландшафтного заказника местного значения

На днях Хозяйственный суд Луганской области удовлетворил иск Государственной экологической инспекции против Каменского сельского совета Новопсковского района.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Как сообщается, в 2019 году инспекторы ГЭИ провели плановую проверку сельского совета, которая должна была охранять объект, и выявили следующие нарушения:

самовольное занятие земельных участков на территории заповедника;

использование земельных участков на территории 4,5 га не по целевому назначению;

снятие почвенного покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения.

В результате была уничтожена уникальная растительность заказника – а это редкая степная флора, многие виды занесены в Красную книгу. Рассчитаны убытки составили 211 690,16 грн.

“Спустя почти год судебной тяжбы ГЭИ одержала победу! Убытки с Каменского сельского совета будут взысканы.

Это заставит чиновников все-таки защищать заповедные территории, вместо того, чтобы раздавать их направо и налево”, – сказано в сообщении.

Ландшафтный заказник местного значения «Каменский» создан решением Луганского областного совета от 24 февраля 2012 № 10/63. Расположен в Новопсковском районе на окраине с. Каменка. Площадь – 515,4626 га.

Имеет типичный степной ландшафт. Склоны правого берега р. Каменки. Река течет с востока на запад, русло ее извилистое, обрамленное поймой с характерным комплексом растительных сообществ (щелочно-болотная растительность, заросли кустарниковых ив и ивы белой).

В заказнике представлена ​​степная растительность, значительная часть видов занесены в Зеленую и Красную книгу Украины.