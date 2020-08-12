Эд Ширан впервые станет отцом – жена певца уже на последних сроках

Британский певец Эд Ширан и его жена Черри Сиборн готовятся стать родителями: по информации The Sun, во время карантина пара умалчивала о беременности, и малыш должен появиться на свет уже этим летом.
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С декабря 2019 года большую часть времени пара проводила в своем доме в Саффолке, потому беременность удалось скрыть от публики.
“Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но держат все в тайне, – рассказал источник таблоиду. – Изоляция была прекрасным предлогом, чтобы никто ничего не замечал. Но срок приближался, поэтому они начали рассказывать друзьям и семье. Сейчас они делают последние приготовления дома, и ребенка ждут летом”.
Эд Ширан и Черри Сиборн были школьными друзьями и одноклассниками, начали встречаться в 2015 году и объявили о помолвке в январе 2018 года. Свадьба пары состоялась перед Новым годом в поместье певца во Фрамлингеме.
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