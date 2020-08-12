Суд принял решение по молодой украинке, убивавшей животных ради денег

Жительнице Запорожской области, которая в обнаженном виде издевалась над животными и снимала видео, доступ к которым можно было получить за деньги, предъявили подозрение в создании и распространении противоправного контента. По решению суда, 24-летнюю девушку взяли под стражу.

О задержании подозреваемой сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Сотрудники киберполиции установили, что жительница села Вильнокурянивськое снимала видео порнографического характера и видео со сценами жестокого обращения с животными.

Часть из этих роликов она продавала на тематических форумах. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен. Остальной контент подозреваемая публиковала в соцсети для свободного доступа и привлечения аудитории. Также установлено, что девушка снимала видео “под заказ”.

“В доме гражданки правоохранители провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны и банковские карточки. В рамках расследования уголовного производства следователь назначил экспертизы изъятых аудио и видеофайлов”, – сказано в сообщении киберполиции.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как сообщил Telegram-канал Запорожье, Вольнянский районный суд избрал живодерке меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как сообщал “источник”, ранее в сети разыскивали молодого парня, который опубликовал видео с котенком, закатанным в тесную стеклянную банку.