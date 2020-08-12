В Беларуси заявили о задержании координатора массовых протестов в Минске

Возле минской гостиницы “Беларусь” милиционеры задержали мужчину, которого обвиняют в координации протестов в столице Беларуси, которые начались после оглашения результатов выборов президента.

Об этом сообщает агентство Белта.

Как сказано в сообщении, белорусская милиция задержала четырех человек по подозрению в координации массовых беспорядков в Минске. Среди них – 36-летний мужчина, который снимал номер на 17-м этаже гостиницы “Беларусь”, откуда он якобы координировал действия участников акций протеста. В подчинении у него, как уточняется, были три человека, которые “руководили сотнями”.

По информации издания vesti.ru, у задержанного мужчины при себе нашли около 9 тысяч долларов. Он объясняет, что вышел с ними в магазин.

По неподтвержденным данным, мужчина при задержании оказал сопротивление и сломал нос одному из правоохранителей.

Напомним, что массовые акции протеста в крупных городах Беларуси начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа. После оглашения предварительных итогов голосования, по которым на выборах президента победил Александр Лукашенко, они вспыхнули с новой силой. Силовики применяют против манифестантов резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и дубинки.

Как сообщал “источник”, в Германии призвали власти Беларуси освободить участников акции протеста, задержанных в ходе митингов против результатов президентских выборов.