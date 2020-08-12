Девять пар близнецов идут учиться в одну школу – учителя не просто поражены

Девять пар близнецов в Инверклайде (Шотландия) идут учиться в одну школу, чем учителя не просто поражены, а шокированы – это стало настоящим вызовом для них.

О необычной ситуации рассказывает Mirror.

По данным издания, в школу должны были пойти 16 пар близнецов, но родители семи пар решили отложить обучение до следующего года.

В Инверклайде говорят, что в городе стремительно растет число детей-близнецов: в 2015 году – году, когда родилось большинство тех, кто пойдет в школу в этом году, – частота многоплодных родов составила 2,25% на местном уровне по сравнению со средним показателем в Шотландии (1,15%).

“Я постоянно удивляюсь тому, сколько близнецов каждый год отправляется в начальную школу”, – отметил местный чиновник Мартин Бреннан.