Кравчук рассказал, с кем готов вести на Донбассе переговоры

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в интервью Радио Свобода, что стороной переговоров по Донбассу может стать «гражданское общество» неподконтрольных украинскому правительству территорий.

Об этом сообщает ДонПресс

По его словам, с представителями незаконных вооруженных формирований переговоры проводиться не будут:

«Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в ​​руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях — я готов их слушать».



При этом вопрос, когда на неподконтрольной части Донбасса проведут выборы по украинскому законодательству, остается открытым.