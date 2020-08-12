Огромная акула взлетела на пять метров над водой – и эти фото сделали ее “звездой”

В Южной Африке эксперт по акулам запечатлел на кадре прыжок акулы из воды во время охоты.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Такую картину Крис Фаллоус заметил у острова Сил. Он сфотографировал акулу, которая выпрыгнула из воды на пять метров. Он успел снять ее с разных ракурсов.

В это время Крис фотографировал тюленей, но отвлекся, когда заметил прыжок акулы.

Отмечают, что этот эпизод был частью сериала “Воздушные челюсти” телеканала Discovery, который идет с 2001 года.

Как сообщал “источник”, женщина, которая на отдыхе окунулась в море, заметила рядом плывущую огромную акулу. Ей удалось сохранить спокойствие, несмотря на то, что акула “налетела” на нее, но, к счастью, продолжила свой путь не став нападать на женщину.