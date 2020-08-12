В Украине новый скачок заболеваемости коронавирусом – за сутки умерли 19 человек

По состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано 1 433 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают на сайте СНБО.

За сутки от болезни скончались 19 человек. Однако сумели побороть COVID-19 752 человека.

Всего за время пандемии в стране заразились 84 548 людей. Скончались от коронавируса 1 970 пациентов. Но выздоровело – 45 686.

Среди случаев заболевания лидирует Львовская область – там обнаружено 11 308 больных. Далее идет Киев (9 869) и Ровенская область – 7 114 случаев.

Как сообщал “источник”, во вторник, 11 августа, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Цуманской исправительной колонии № 84 (Волынская область). Там обнаружили 4 случая заболевания, два из которых – за последние сутки.