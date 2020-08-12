Водитель “оригинально” спрятал номера от видеофиксации – такого еще не делал никто

Водители в Украине продолжают искать способы скрыть номера от камер автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Если раньше все пытались заклеить номера, то этот водитель придумал уловку хитрее.

“Чтобы задний номер не было так видно, можно поломать дворник, и никто не подумает, что специально сделал. Киев. Свежекупленное авто де ля Хитроэн”, – сказано в подписи к фото.

Как сообщал “источник”, на дорогах Киева начали работать 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Они измеряют скоростной режим движения и в случае выявления правонарушения автоматически фиксируют его.

Ранее в сети показали интересную махинацию владельца автомобиля Skoda, который решил обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД на дорогах и заклеил одну из букв на госномере автомобиля.