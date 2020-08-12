Сибирская язва атаковала Киргизстан: чем она опасна и как распознать болезнь

На юге Киргизстана 8 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

По предварительным данным, все они заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента. Выявлены 285 контактных лиц.

“В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек”, – говорится в сообщении.

Отмечают, что все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под меднаблюдением.

По данным Минздрава страны, специалисты взяли пробы почвы с места забоя скота и провели лабораторное исследование. Они дали положительный результат на сибирскую язву.

“Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются”, – заявили в Минздраве.

Там также сообщили, что в районе, где произошло ЧП, создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

Врач Ошской межобластной больницы, куда госпитализировали людей, Курсанали Ташов рассказал, что семеро из восьми являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области.

“Состояние больных стабильное”, – заявил Ташов.

Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный покров, реже легкие и кишечник. Возбудитель заболевания – бацилла Вacillus anthracis. Инфекция передается человеку от больных животных.

Симптомы болезни: повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице.

Как сообщал “источник”, ранее в Тернопольской области госпитализировали ребенка, у которого, по предварительному заключению врачей, обнаружена сибирская язва.