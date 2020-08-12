Археологи обнаружили римский промышленный комплекс и были потрясены – находки стали сенсацией

Археологи из города Корби (графство Нортгемптоншир, Великобритания) сделали уникальное открытие во время раскопок в жилом комплексе Priors Hall Park.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи нашли римский промышленный комплекс, который дает подробную картину жизни в сельской Британии во времена римской оккупации.

Две печи для обжига плитки, большая печь для обжига извести для производства раствора и пять обжиговых печей для гончарных изделий были обнаружены наряду с доказательствами крупномасштабных разработок камня и глины.

Команда, стоящая за открытием, утверждает, что дальнейшие исследования могут пролить новый свет на промышленную историю города.

Также археологи обнаружили множество монет и интересных артефактов, таких как кости животных, керамика и металлические предметы, в том числе украшения и инструменты. Эти предметы дают редкое представление о жизни рабочих поместья, а не его владельца.

Особой достопримечательностью является монета повстанческого императора Аллектуса, который правил небольшой отколовшейся империей, основанной в Британии в 293 году нашей эры. В монете было одно отверстие, поэтому ее могли носить как модный предмет.

Декорированная пряжка из медного сплава с изображением двух дельфинов по бокам, олицетворяющих связь с богами моря, Нептуном и Океаном, найденная на этом месте, отображает моду и вкус того времени.

Как сообщал “источник”, ранее в России археологи обнаружили серебряный перстень, который украшен орнаментом “волчий зуб”.