Девушка пыталась сжечь останки в костре: всплыли жуткие подробности убийства мужчины в Киеве

Полицейские в Киеве нашли в костре останки тела мужчины, которые женщина, подозреваемая в убийстве, хотела сжечь.

Об этом сообщает издание “Обозреватель”.

Правоохранители поймали женщину в лесопосадке напротив дома №4 по ул. Кубанской Украины. Там в огне нашли мужские кисти, другие части рук – в большом пакете.

Женщина назвала себя, однако объяснить происходящее не смогла.

“Выглядело, будто она в состоянии шока”, – отметил один из правоохранителей.

Как оказалось, эта женщина была владелицей юридической компании. За шесть лет до ЧП она окончила Национальную академию внутренних дел.

Установили, что жила она на Березняках. Но как она оказалась в Деснянском районе, пока неизвестно.

С убитым мужчиной они были знакомы – жили в одном доме, но в разных подъездах. Женщина арендовала квартиру, а мужчина жил в собственной.

Один из соседей рассказал, что мужчина ни с кем особо не общался, был довольно нелюдимым. А квартира якобы досталась ему в наследство от отца.

“Очень уважаемый человек был, работал в министерстве”, – добавил сосед.

Во время осмотра квартиры мужчины полицейские и обнаружили его расчлененное тело. У входной двери в простыни были замотаны грудная клетка с головой, а в холодильнике в пакетах лежали таз и внутренние органы.

Соседи не могут опомниться от происходящего, ведь все произошло рядом с ними. По словам одного из соседей, он несколько раз видел подозреваемую в убийстве.

Причины убийства пока неизвестны. Сейчас правоохранители проверяют все версии, в том числе попытку завладеть жилплощадью жертвы.

Как сообщал “источник”, в конце июля, в Польше недалеко от города Конин обнаружили останки 45-летнего мужчины, рядом нашли документы гражданина Украины.