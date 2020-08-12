В Украине нашли ювелирное изделие, которому около 1000 лет – на нем изображен всадник

В Крыму во время раскопок нашли византийский медальон X-XII веков.

Об этом сообщает RG.ru.

Находку обнаружили на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на плато Мангуп. По словам ученых, уникальное изделие отлично сохранилось. Они предполагают, что украшение носили представители византийских гарнизонов или управляющие территорией княжества.

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Скорее всего это изображение кого-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье.

“Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский. Об этом мы узнаем при более детальной инспекции украшения”, – рассказал доцент исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко.

Как сообщал “источник”, в России археологи обнаружили серебряный перстень, который украшен орнаментом “волчий зуб”.