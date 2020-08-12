День Иоанна Воина: история праздника и запреты 12 августа

В среду, 12 августа, православная церковь отмечает день памяти святого мученика Иоанна Воина, который служил в императорском войске Юлиана Отступника. Кроме того, вспоминают святых Силу и Силуана, учеников святого Павла.

“источник” рассказывает о традициях праздника и запретах дня.

Святой Иоанн – славянин, он служил в армии в царствование императора Юлиана Отступника и вместе с другими воинами был послан убивать христиан.

Святой Иоанн, хотя внешне казался исполнителем нечестивого дела, порученного императором, на самом деле тайно оказывал христианам помощь. Будучи сам христианином, он прятал единоверцев, помогал им деньгами, едой и одеждой, а христиан, заключенных в темнице, посещал и утешал.

Узнав об этом, Юлиан приказал привести Иоанна в Константинополь, чтобы предать суду и казни. Святого долго пытали и мучили, но не могли сломить его и в заключение бросили в темницу, где он пробыл до смерти Юлиана Отступника.

Получив свободу, святой Иоанн до глубокой старости продолжал вести праведную жизнь, упражняясь в молитве и посте, посещая больных и утешая скорбящих. После кончины св. Иоанн совершал много чудес.

Святому Иоанну молятся за заключенных, а также он обличает воровство и помогает находить потерянное и похищенное.

Кроме того, верующие 12 августа чтят память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла. Согласно преданию, в Иерусалиме состоялся Собор апостолов, в результате которого Павел и Варнава были отправлены в Антиохию для того чтобы разъяснить послание собора. Вместе с ними туда отправился и Сила, который пытался помогать Павлу во всех делах.

В Коринфе Сила был рукоположен в статус епископа. В течение жизни он совершил множество добрых дел и чудес. Что касается Силуана, то он долгие годы странствовал пока не стал учеником апостола Павла, который рукоположил его в статус епископа Солунского. Однако ученые также склоняются к тому, что Сила и Силуан – это один человек, о чем и говорит сходство имен. В любом случае, праздник всегда имел двойное название.

Традиции 12 августа

В старину 12 августа срывали лопухи из трех различных кустов и прикладывали их к ногам, если они болели.

Если до 12 августа поспевала рожь, считалось, что колос будет крепким и можно надеяться на богатый урожай.

Также считалось, что в Силин день даже слабый мужик богатырем становится. Считалось, что в этот день нужно много работать, чтобы в остальные дни быть здоровым и активным.

Приметы на 12 августа

В этот день бессильный вступает в силу и богатырем живет

Посеешь рожь – родится сильно

Мрачная и холодная погода – в ближайшее время осадков не будет

Звёзды мерцают на рассвете – к дождю

Ветер 12 августа – к затяжной непогоде

Прохладно на Силин день – в ближайшие дни осадков не будет

Мелкий дождь 12 августа – дожди будут еще несколько дней

Что нельзя делать 12 августа