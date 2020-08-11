На Марсе обнаружили зеленую ауру и загадочное пятно

Ученые обнаружили на Марсе зеленую ауру, она появляется, когда воздушные потоки высоко в атмосфере опускаются примерно на 40 миль (64 м) над марсианской почвой.

Об этом сообщает “Мир24”.

Когда это происходит, атомы азота и кислорода объединяются, образуя молекулы оксида азота, испуская при этом небольшие всплески ультрафиолетового света. Другими словами, когда его атмосфера “падает”, Марс сияет зеленым.

Как и на Земле, они могут меняться в зависимости от времени года. Например, ночное свечение кажется наиболее ярким в разгар Северной и Южной зим планеты. Это происходит, когда более горячие течения воздуха устремляются от экватора к полюсам Марса.

Команда также обнаружила то, чего не ожидала – ослепительно яркое пятно, которое появлялось и исчезало почти точно над 0 градусами долготы и 0 градусами широты на Марсе. Что это такое и отчего возникает, пока непонятно.

Ранее “источник” сообщал, что над 20-километровым марсианским вулканом Arsia Mons в середине июля появился густой шлейф, который вытянулся примерно на 1800 километров под небольшим углом к экватору.