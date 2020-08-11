В Виннице ребенок погиб, пока мама ходила в магазин

В Виннице вечером 10 августа в микрорайоне Академический трехлетний мальчик выпал из окна на 8-м этаже и погиб.

Как сообщает “Общественное”, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национальной полиции Винницкой области Анна Олейник.

Мальчик в возрасте 3 года, 8 месяцев находился в квартире со своим старшим братом. Мама ненадолго оставила детей одних и ушла в магазин. В это время ребенок залез на окно и оперся на москитную сетку. Она не выдержала вес тела ребенка и он упал.

Ребенка пытались спасти врачи.

“К сожалению, мальчик получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам не удалось его спасти“, – рассказала Анна Олейник.

По факту несчастного случая полиция открыла уголовное производство. На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал “источник”, в Киеве произошла похожая трагедия – трехлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа. Ребенок забрался на подоконник и попытался опереться на противомоскитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик погиб.