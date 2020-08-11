НАБУ объявило в розыск судью Вовка по подозрению в попытке узурпации власти

НАБУ объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его подозревают в создании системы управляемого правосудия для захвата им власти в системе судоустройства.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе”, – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в НАБУ сообщили, что когда в марте 2019 было начато конкурс по отбору двух новых членов Высшего совета правосудия по квоте Президента Украины, Волк, опасаясь, что конкурс в ВСП могут выиграть нелояльные к нему лица, поручил одному из судей ОАСК изучить процедуру проведения конкурса, выявить допущенные нарушения и подготовить иск для его подачи к тому же ОАСК от подставных лиц, чтобы в дальнейшем отменить результаты конкурса.

Ранее “источник” сообщал, что председатель Окружного админсуда Киева Вовк, которого детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают в создании системы управляемого правосудия для захвата им власти в системе судоустройства, утверждает, что находится в отпуске и никаких подозрений не получал.