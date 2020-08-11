Блок Вилкула будет бороться за победу в местных советах в Днепропетровской области

На местных выборах в Днепропетровской области блок Александра Вилкула “Украинская перспектива” выставит кандидатов не только в областной совет, но и будет участвовать в выборах на уровне городов и районов.

Об этом сообщил сам Александр Вилкул во время онлайн пресс-конференции, передает издание Most-Dnepr.info.

По словам политика, его команду составляют порядочные производственники и хозяйственники, которые умеют и хотят работать.

“У нас в списках нет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов. Блок “Украинская перспектива” – сильная команда порядочных и принципиальных промышленников, хозяйственников, настоящих патриотов родной земли. У нас есть успешный опыт восстановления родной области. Мы умеем и хотим работать для людей!” – подчеркнул он.

Александр Вилкул, сравнивая возглавляемую политическую силу с другими партиями, объяснил, почему жители Днепропетровской области могут расчитывать именно на “Украинскую перспективу”.

“Одни партии кажутся симпатичными, но их высшее руководство пообещало МВФ закрывать школы, больницы, продавать землю. Другие партии разрывают страну вопросами языка, веры и переписывают историю. И их представители в местных советах будут делать то же самое, потому что получат такое указание сверху. Чтобы защищать и развивать родной регион, наши родные города, районы и села, мы создали мощную партию Днепропетровщины, которая не получает приказов из Киева и подотчетна только жителям области”, – заметил политик.

Свое длительное молчание в медиа и отсутствие политических заявлений на протяжении этого года Александр Вилкул объяснил тем, что вместе с волонтерами Фонда “Украинская перспектива” занимался реальной помощью людям, в частности в связи с эпидемией коронавируса оказывал содействие больницам и медикам, обеспечивал индивидуальными средствами защиты жителей Днепропетровщины. Именно во время этой работы с людьми пришло решение пойти на местные выборы.

“Я продолжал общаться с людьми: металлургами, горняками, учителями, врачами, пенсионерами. Люди в шоке от того, что происходит с ними уже шестой год. Постоянно звучали вопросы: “Александр Юрьевич, давайте что-то делать. У Вас есть опыт, вы знаете людей, которые многое сделали”. И мое решение пойти на местные выборы – это ответ на вопросы людей и их просьбы о помощи”, – подчеркнул он.

Первоочередными задачами своей политической силы на Днепропетровщине лидер блока “Украинская перспектива” считает наведение порядка в медицине и образовании.

“К сожалению, мы видим, что центральная власть продолжает разрушать медицину, поэтому мы выступаем за внедрение на Днепропетровщине страховой медицины. Страховку для работников должно купить предприятие. А для детей, пенсионеров и бюджетников должна быть бесплатная страховка за счет областного бюджета”, – подчеркнул Вилкул.

Кроме того, блок Вилкула “Украинская перспектива” намерен выступить за принятие в Днепропетровской области запрета на закрытие школ, больниц и других важных для людей объектов. А зарплаты врачей и учителей должны быть минимум в 1,5 выше, чем средняя зарплата по региону.

“Мы будем строить новые современные медицинские центры, школы. Закончим начатое под моим руководством в 2010 – 2103 годах, объекты, которые власть не достроила, такие как: объездную вокруг Днепра, съезды с Кайдакского моста, метро и другое”, – сказал Вилкул.

Также Вилкул отметил, что его политическая сила будет отстаивать право жителей области самим определять, какие праздники праздновать и на каком языке говорить.

“Украина – единая страна, украинский язык – государственный, но люди на основании европейских принципов и Конституции должны сами определять, на каких языках наряду с украинским учить детей и получать административные услуги”, – отметил он.