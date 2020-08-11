Голливудская актриса показала, что случилось с ее волосами после коронавируса

Звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано призывает воспринимать коронавирус серьезно. 47-летняя актриса получила положительный тест на антитела к Covid-19 и продемонстрировала его последствия на видео в Instagram.

“Пожалуй покажу, что коронавирус делает с твоими волосами”, – написала знаменитость. На видео она расчесывает мокрые волосы, а на ее расческе и в руках остаются целые пряди. “Вот так я начала терять волосы после Covid. Наденьте чертову маску”, – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa) 9 Авг 2020 в 1:23 PDT

Согласно опросу исследователей из Университета Индианы (США), выпадение волос может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции. Также после выздоровления люди могут сталкиваться с увеличением веса, заложенностью ушей, сухостью глаз и сыпью, пишет CBS News.

7 августа Алисса Милано сообщила, что антитела к коронавирусу в ее крови обнаружили лишь через 3 месяца после болезни. Звезда тяжело перенесла инфекцию: ей потребовалась госпитализация и дыхательный аппарат. “Я никогда так не болела. Все болело. Исчезло обоняние. Мне казалось, будто у меня на груди сидит слон. Я не могла дышать. Не могла удерживать в себе пищу. Я потеряла 4 кг за 2 недели”, – рассказала она о симптомах.