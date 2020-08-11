Полякова и Ефросинина поддержали женщин Беларуси, но хейтеры засыпали их оскорблениями

Маша Ефросинина и Оля Полякова поддержали кампанию #ЯнеВещь и опубликовали в Instagram социальный ролик, записанный белорусскими женщинами в ответ на сексистские высказывания Александра Лукашенко. Среди утверждений, которые оспаривает видео: “Призвание женщины – украшать мир”, “Главное – рожайте побольше детей! Ну вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой”, “Я с сожалением воспринимаю лесбиянство”, “Женщина должна быть 165-175 см, это нормально для женщины”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 11 Авг 2020 в 1:21 PDT

Певицу и телеведущую возмутили устаревшие стереотипы о том, что женщины – слабый пол, который нуждается в защите и не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

“Мы сами должны решать, как нам жить, кого любить, чем заниматься без слова должна! Ты должна только сама себе! Держись, Беларусь!” – подписала ролик Полякова.

“Здесь отображено то, что объединяет наши народы не только общей историей принадлежности к Союзу, а и тем, что до сих пор не выжжено из сознания каждой из наших наций – дикий, аномальный, унизительный сексизм! Где женщина – это контейнер для вынашивания детей, где она ДОЛЖНА мужчине, где ее лишают права чего-либо ХОТЕТЬ, – объяснила Ефросинина. – В этом ролике боль не только белорусских женщин, живущих в клетке из шовинистских стереотипов, тут крик миллионов славянок, которые, к сожалению сами никогда не закричат! Но я верю, что могут закричать их дочери, наши дочери – они такую жизнь не хотят! Дорогая Беларусь, слишком долго вы терпели, настолько долго, что сегодня расплата осуществляется кровью! Но это начало больших перемен!”

Поддержку украинских знаменитостей оценили многие пользователи соцсетей. “Я восхищаюсь этим роликом”, – пишут в комментариях. – “Проблема всех постсоветских женщин в одном ролике”. “До мурашек! Полностью поддерживаю”.

Нашлись среди комментаторов и те, кто воспринял посыл агрессивно, опускаясь до оскорблений и сетуя на перемены, которые произошли в Украине после Революции достоинства.

“Да, Белоруссия живет по правилам, НО и живет во много раз лучше, чем Украина. А мы уже натерпелись перемен! Зачем таких перемен советовать другим?” – возмущаются они. – “Отвратительный ролик”, “Сила женщины в женственности и мудрости!” “Что за проявления феминизма?” “Вас никто не ущемляет, но и не надо думать, что вы сильнее мужчин морально и физически”. “Это просто пропаганда и агитация против Лукашенко”. “Этот ролик про женщин, которые не состоялись как жена и мама. Лучше был бы ролик как создать и сохранить семью, мотивировать и быть тылом своего мужчины, хорошей мамой – это труд и сила!” “Вы, девчонки, по ходу от жиру беситесь”.

Вступать в полемику с хейтерами звезды не стали, как и удалять вызвавшее их наплыв видео.