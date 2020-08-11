Когда узнали – я плакала от счастья: TARABAROVA раскрыла пол второго ребенка

Украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) находится на последних месяцах беременности и с нетерпением ждет появления на свет второго малыша. До недавнего времени исполнительница не знала, кто у них с мужем родится, а сейчас сообщила, что скоро они с супругом станут родителями девочки.

Как призналась певица в Instagram, после рождения сына она мечтала о дочери. Поэтому очень обрадовалась, когда узнала пол будущего малыша. “У нас будет девочка. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали – я плакала от счастья”, – поделилась Тарабарова.

Светлана ТарабароваФото: instagram.com/tarabarova

По такому случаю артистка устроит Baby Shower – вечеринку в честь скорого появления на свет “будущей красавицы”. “Это когда подружки встречаются и маму будущую поздравляют, дарят подарки, – пояснила звезда. – Одним словом – будет весело”.

Светлана Тарабарова замужем за своим концертным директором Алексеем Бондарем, который старше нее на 14 лет. Пара узаконила свои отношения в 2016 году, а спустя два года на свет появился их первенец – сын Иван.

Светлана и Алексей долго не показывали публике лицо малыша, а накануне Нового года родители решили, что пришло время познакомить поклонников с их сыном. Мальчик снялся в клипе своей звездной мамы на песню “Падає сніг”.

TARABAROVA с мужем и сыномФото: instagram.com/tarabarova

О второй беременности TARABAROVA сообщила в мае 2020-го.

“Друзья, я хочу поделиться с вами. Я в положении, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!”, – поделилась тогда певица.