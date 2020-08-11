Пьяный водитель Mitsubishi устроил ДТП в Северодонецке

Вчера, 10 августа, около 17 часов, на проспекте Гвардейском произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Mitsubishi Lancer, не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Во время общения с водителем Mitsubishi патрульные почувствовали от него стойкий запах алкоголя. В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Drager, который показал положительный результат – 2,09 промилле. Это более чем в десять раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

В отношении 26-летнего водителя патрульные полицейские составили два протокола по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). В дальнейшем судьбу водителя будет решать суд.

Другой случай произошел на улице Объездной, около 21 часа.

Как пояснил водитель ВАЗ 212140, он отвлекся от управления автомобилем, в результате чего наехал на опору дорожного знака 5.70. Патрульные относительно 20-летнего водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).