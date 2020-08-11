Обидно, но не смертельно: Антонина Хижняк из сериала “Спіймати Кайдаша” получила травму на съемках

Украинская актриса Антонина Хижняк, сыгравшая роль Мотри в сериале “Спіймати Кайдаша”, сломала ногу на съемках. О полученной травме 30-летняя артистка сообщила в своем Instagram.
Знаменитость опубликовала короткое видео, снятое в одной из столичных больниц. Антонина с заплаканными глазами лежит на кушетке, а врачи в это время накладывают ей гипс.
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“Не ради понтов, но бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного изменились, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое “большой хрусь”. Обидно, но не смертельно”, – написала Хижняк.
Несмотря на полученную травму актриса не сидит дома, а продолжает работать. Сейчас Антонина снимается в новом проекте канала СТБ – “Слід”. В детективном сериале Хижняк сыграет одну из главных ролей.
“Поверьте, лучше работать, чем сидеть дома”, – написала актриса под снимком, на котором она запечатлена во время дубляжа.
Антонина Хижняк
- Телеканал СТБ готовит к запуску режиссерскую версию сериала “Спіймати Кайдаша”. Картину со сценами, не вошедшими в оригинальный сериал, зрители увидят уже этой осенью.
- Сюжет сериала поднимает проблему отношений в семье. Мы спросили, как с этим складывается у его актеров. Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк и Григорий Бакланов рассказали о личном опыте взаимоотношений с близкими.