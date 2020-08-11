Обидно, но не смертельно: Антонина Хижняк из сериала “Спіймати Кайдаша” получила травму на съемках

Украинская актриса Антонина Хижняк, сыгравшая роль Мотри в сериале “Спіймати Кайдаша”, сломала ногу на съемках. О полученной травме 30-летняя артистка сообщила в своем Instagram.

Знаменитость опубликовала короткое видео, снятое в одной из столичных больниц. Антонина с заплаканными глазами лежит на кушетке, а врачи в это время накладывают ей гипс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антоніна Хижняк (Khyzhniak) (@tonya_actress) 8 Авг 2020 в 6:45 PDT

“Не ради понтов, но бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного изменились, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое “большой хрусь”. Обидно, но не смертельно”, – написала Хижняк.

Несмотря на полученную травму актриса не сидит дома, а продолжает работать. Сейчас Антонина снимается в новом проекте канала СТБ – “Слід”. В детективном сериале Хижняк сыграет одну из главных ролей.

“Поверьте, лучше работать, чем сидеть дома”, – написала актриса под снимком, на котором она запечатлена во время дубляжа.

Антонина ХижнякФото: instagram.com/tonya_actress