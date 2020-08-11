Из СИЗО вышла Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Шеремета

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Адвокат Кузьменко среди прочего, обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому в таком случае ее как волонтера задержат боевики.

Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

Прокурор просил не отменять арест. Однако судьи сочли, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побег, препятствование следствию и тд), уже недействительны, так как расследование завершено.

Как сообщал “источник”, во время обысков у Юлии Кузьменко 23 апреля, правоохранители искали взрывчатку и мобильные телефоны, но в итоге изъяли сим-карты, несколько стартовых пакетов и мобильный роутер. Кроме того, сыщиков заинтересовал карабин, который официально зарегистрирован и принадлежит мужу Юлии Кузьменко. Его также изъяли.