У главаря “ЛНР” заметили часы стоимостью около 7 тысяч долларов

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник “засветился” на так называемом “съезде делегатов” “общественного движения Мир Луганщине” со швейцарскими часами класса «люкс» Ulysse Nardin Marine Torpilleur 42 mm. Их стоимость примерно 7000$ (515 000 рублей).

На это обратил внимание источник “Донбасский кейс” в телеграмм.

При этом источник утверждает, что у Пасечника имеется целая коллекция дорогих аксессуаров.

“На фоне других часов, особенно чиновников ДНР, дешевка, но…у Пасечника целая коллекция аксессуаров, в которой особенно выделяются часы «Слава» которые по многим признакам сделан на заказ из золота и имеют ориентировочную стоимость от 10 000$ (750 000 р.).

Предлагаем вам решить несложную арифметическую задачку. Сколько лет нужно работать, не тратясь на еду, одежду и прочее, шахтеру или военнослужащему в ЛДНР, чтобы купить себе такие котлы?”, – сообщает источник.