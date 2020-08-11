Когда празднуется Медовый спас: традиции, обряды и запреты

В пятницу, 14 августа, православные христиане отпразднуют Первый Спас, или Медовый, Маковей.

Об этом сообщает 5.ua

Маковей идет первым из трех летних Спасов, которые наступят в августе. Праздник пришел к нам из Византии, где был установлен около IX в. Он заключался в переносе из императорского дворца в храм Софии части креста Господня,которая сохранилась. В течение двух недель эту святыню носили Константинополем для “предотвращения болезней” и очистки города от злых духов, которые, по древним верованиям, приносили эпидемии страшных болезней. С помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище и чтобы шли дожди в жару.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА МАКОВЕЯ



На Маковея существуют запреты на работу в огороде, на приусадебном участке и дома. Нельзя копать, строить, шить, стирать или убирать. Всю работу обычно делают накануне.

Уже со следующего дня (15 августа) нельзя купаться в озерах и реках, иначе, по поверью, появится риск утонуть или серьезно заболеть. Также к Спасу раз в год нужно купать скот, чтобы на нее не напали болезни.

На Маковея можно собирать мак и мед. Впрочем, стоит заметить: по народным приметам, во время этого процесса нельзя громко разговаривать, чтобы не напугать пчел и не испортить мед. А особенно, идя на пасеку за медом.

А еще на Маковея стоит воздержаться от ссор и сквернословия. Нельзя желать кому-то зла, чтобы не навлечь на себя негатива и несчастья.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ И ОБРЯДЫ



Освящение колодцев. Это старинный обычай наших предков. Он уходит корнями еще в языческие верования в живую силу воды. У колодца должны стоять застеленные праздничными скатертями два стола: на одном хлеб-соль и зажженная свеча, на втором – свеча, святая вода и коливо (кутья). После освящения парни высаживали у источника деревья или втыкали в стороне свежие ветви.

Создание букетов-оберегов, которые в народе называли “маковейчики”. Эти обереги должны защищать всю семью от беды течение следующего года. Такая традиция не исчезла с приходом христианства, а лишь несколько изменилась – теперь эти обереги святят в церкви. Букет такой должен делать именно женщина, а состоит он из определенных трав и цветов, причем каждое из растений имеет определенное значение.

ЧТО СВЯТИТЬ В ЦЕРКВИ



мед и медовые лакомства;

мак и маковые пироги;

воду;

цветы (большие кисти желтых купчаков, бархатцев, тимьяна, кудрявца, настурций, руты-мяты, календулы, полевых топориков, луговой душицы, роман-зелье, базилика и большие спелые головки мака).

В день Маковея начинается Успенский пост, который завершится ровно через две недели, 28 августа, как раз на праздник Успения Пресвятой Богородицы. А значит, начиная с Медового Спаса, необходимо соблюдать запреты в рационе: нельзя употреблять мясо, молоко и производные продукты, рыбу, яйца, а в некоторые дни – горячую вареную пищу и растительное масло.