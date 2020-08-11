На Луганщине стремительно растет число больных COVID-19: прирост в сравнении с минувшей неделей составил 222%

Об этом на пресс-брифинге в облгосадминистрации сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

Он напомнил, что в области за весь период исследований зарегистрировано 837 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 162 из них. Выздоровели – 117 человек.

Сейчас в инфекционных отделениях Луганщины на стационарном лечении находится 17 больных: в Северодонецке – 8, Старобельске – 5, Рубежном – 3, Лисичанске – 1.

Амбулаторно лечатся 27: в Северодонецке – 15 Старобельском районе – 3, Станично-Луганском – 2, Попаснянском – 2, Новоайдарском – 2, Сватовском – 1, Кременском – 1, Лисичанске – 1.

Из общего количества заболевших детей до 17 лет – 13 человек. Самому младшему больному – 3 года. Самому старшему – 92 года.

В стационаре помощь оказывалась 58 жителям области. Владимир Жданов акцентировал, что аппараты ИВЛ ни разу не использовались – заболевания были легкой и средней формы.

Средний срок лечения тех, кто выздоровел, составляет 25,8 суток.

В марте на Луганщине было зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирус (1,85%), в апреле – 32 (19,75%), в мае – 12 (7,4%), в июне – 33 (20,37%) , в июле – 47 (29,01%), за 10 дней августа – 35 (21,61%).

За последние 7 дней зарегистрировано 29 новых случаев. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составляет 222%.

По месту жительства больных: в Северодонецке – 38, Рубежном – 24, Новопсковском районе – 21, Лисичанске – 20, Старобельском – 17 Кременском – 8, Станично-Луганском – 8, Беловодском – 7, Попаснянском – 6, Белокуракинском – 4, Новоайдарском – 4, Меловском – 2, Сватовском – 2, Марковском – 1.

Из 162 подтвержденных случаев 49 больных, прибывших из-за рубежа или ОРДЛО, 12 – из других регионов Украины, в 101 – местная передача коронавирусной инфекции. Из них в 76 установлен контакт с ранее заболевшими.

Среди медицинских работников зарегистрировано 5 случаев, не связанных с профессиональной деятельностью. Еще по одному расследование продолжается.

Владимир Жданов отметил, что количество случаев заболевания COVID-19 в области стремительно растет. Поэтому необходимо тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия – чаще мыть руки, выдерживать социальную дистанцию ​​на улицах и общественных помещениях (не менее 1,5 м), где обязательно необходимо находиться в медицинских масках. Также он порекомендовал по возможности воздержаться от путешествий в регионы, которые определены с красным уровнем опасности.