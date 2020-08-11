На украинском курорте произошел сильный пожар

В понедельник, 10 августа, поздно вечером в селе Приморское в Одесской области произошел сильный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 23:37 в службу 101 поступил звонок о пожаре на территории местного рынка. Отмечается, что горели торговые павильоны.

На месте событий спасатели установили, что горят два павильона и местное кафе, общая площадь возгорания составляла около 220 кв м.

В результате оперативных действий сотрудников ГСЧС были спасены три торговых места неподалеку и кафе. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ликвидацией пожара занимались 9 спасателей и 3 единицы техники. Причину пожара пока установить не удалось, собственники поврежденного имущества занимаются подсчетом убытков.

Как сообщал “источник”, ранее в Боярке Киевской области молния попала в жилой дом и подожгла его.