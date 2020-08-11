В Тихом океане “мусорный остров” разросся до гигантских размеров

Самый большой “мусорный остров” на планете посреди Тихого океана достиг размеров Франции.

Об этом сообщили внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок, пишет “РИА Новости”.

“У нас есть пять огромных “мусорных островов” посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений… Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой “мусорный остров” расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции“, – сказала Брок.

Кусто уточнил, что в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру к очистке рек от пластикового загрязнения.

Как сообщал “источник”, недавно экспедиторы организации Ocean Voyages Institute (Калифорния, США) провели крупнейший вылов мусора из Тихого океана, который закончился уловом в 93,4 тонны пластика.