“ОПОРА” сделала заявление относительно решения о невозможности провести местные выборы в отдельных громадах на Донбассе

Гражданская сеть “ОПОРА” призвала органы государственной власти, в частности Центральную избирательную комиссию, Верховную Раду и военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях приложить максимальные усилия для обеспечения избирательных прав граждан в 18 ОТГ, где не было объявлено о проведении местных выборов.

Об этом этом идет речь в заявлении, опубликованном организацией в понедельник, 10 августа.

Напомним, что 8 августа 2020 ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области. Местные выборы, в частности, не будут организованы в де-факто областном центре Луганщины Северодонецке, а также в других достаточно крупных громадах двух регионов.

“Действующее законодательство Украины наделяет военно-гражданские администрации полномочиями по предоставлению выводов ЦИК по возможности организации, подготовки и проведения выборов на отдельных территориях. Именно на основании этих выводов ЦИК приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской, не имея полномочий и практической возможности верифицировать обоснованность документов военно-гражданских администраций (ВГА). Решение о непроведении местных выборов принимается на основе информации ВГА, которые фактически и несут за него должностную и публичную ответственность”, – сказано в заявлении.

Так, в своем письме в ЦИК Донецкая областная ВГА отметила, что ею “совместно с командованием операции Объединенных сил, Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области проанализирована общественно-политическая ситуация и ситуация с безопасностью на отдельных территориях региона “. На основании такого анализа ВГА отметила невозможность проведения местных выборов в 10 громадах региона.

Как показывает постановление ЦИК, Луганская ВЦА сообщила позицию Командования объединенных сил о создании сложной общественно-политической обстановкой чрезмерной опасности для гражданского населения. В ЦИК также поступило письмо от Главного управления СБУ в Луганской области, в котором отмечалось, что “режим тишины” в соответствии с “Минскими договоренностями” не может гарантировать 100-процентной безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения. Национальная полиция в Луганской области сообщила ВГА о “существовании постоянной угрозы минометно-артиллерийских обстрелов или террористических актов диверсионно-разведывательными группами боевиков на расстоянии до 30 – 35 км от линии разграничения при проведении местных выборов”. На основании данной информации Луганская ВГА обратилась в ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 8 громадах региона.

В организации подчеркивают, что неоднократно обращали внимание законодателей на отсутствие четких критериев для решения не проводить выборы и возможность единоличного формирования головами ВГА соответствующих выводов.

“Коллегиальность принятия решения, прозрачные критерии и временная определенность переноса выборов – это обязательные демократические параметры для учета безопасности рисков при организации выборов и избежания возможных политических злоупотреблений. На текущий момент у ОПОРЫ нет достаточных оснований считать, что указанные требования в полной мере учитывались при установлении невозможности проведения выборов в 18 громадах региона. К примеру, местные выборы не будут проведены в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, хотя эти громады избирали местные и национальные органы власти в течение 2014-2019 гг. При этом соседняя городская громада города Рубежного сможет в этом году сформировать свои органы местного самоуправления”, – добавили в организации.

“ОПОРА” считает, что “решение не проводить местные выборы в 18 громадах региона является конфликтным и характеризуется значительной правовой неопределенностью”.

Соответственно, в гражданской сети “ОПОРА” рекомендуют Центральной избирательной комиссии обнародовать документы военно-гражданских администраций, на основании которых были приняты решения не проводить местные выборы в отдельных громадах Донецкой и Луганской областей (кроме возможной информации с ограниченным доступом).



Донецкой и Луганской областным ВГА “ОПОРА” советует провести публичные мероприятия в регионе с подробными объяснениями собственных выводов о невозможности проведения местных выборов в отдельных громадах; обеспечить прозрачную и системную коммуникацию с общественностью территориальных громад двух областей и политическими партиями по вопросам проведения местных выборов в регионе.



С целью обеспечения избирательных прав граждан также “ОПОРА” рекомендует Центральной избирательной комиссии разъяснить возможность внесения ВГА новых выводов о возможности проведения местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей до официального начала избирательного процесса, а также объяснить другие перспективы восстановления избирательных прав граждан в таких громадах.



А Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства безотлагательно инициировать обсуждение вариантов законодательного урегулирования местных выборов в Донецкой и Луганской областях и предложить парламенту решения по обеспечению правовой определенности и демократичности реализации членами соответствующих громад права на местное самоуправление и избирательных прав граждан с учетом ситуации безопасности.