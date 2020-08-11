В Германии считают, что демократические выборы на Донбассе пока невозможны

Глава МИД Германии Хайко Маас уверен, что демократические выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской области пока невозможны. По его словам, сейчас на тех территориях не выполнено необходимых для проведения выборов условий.

Здесь свое влияние также должна использовать и Москва, заявил Хайко Маас в интервью Интерфаксу перед его визитом в столицу России, передает 24 канал



Впрочем он отметил, что недавние события на Донбассе дают повод для надежды. В частности он здесь выделил прекращение огня на Донбассе.

“Это дает людям на востоке Украины столь необходимый им отдых. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу”, – подчеркнул глава МИД Германии.

При этом он отметил, что Германия продолжает рассчитывать на то, что Россия будет принимать конструктивное участие в нормандском формате.

“Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в нормандском формате”, – рассказал Хайко Маас.

Украинская власть рассчитывала на то, что в этом году удастся провести выборы на оккупированном Донбассе вместе с остальными регионами страны.

Впрочем, все идет к тому, что этот шаг фактически становится невозможным. Ведь до выборов осталось около 2 месяцев, а политика и гуманитарная ситуации не отвечают возможности проведения на Донбассе выборов.