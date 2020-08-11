Пять новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни.
Об этом сообщили в ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Общее количество за весь период – 161. Зарегистрировано 841 подозрительный случай заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 2 (1 человек болен пневмонией, 1 человек проходил тестирование с профилактической целью)
- г. Рубежное – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
- Новоайдарский район – 1 (лицо, проходившее тестирование с профилактической целью)
- Новопсковский район – 1 (больной пневмонией).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Выписан 1 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 118 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 42 активных больных, из них 15 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, остальные 27 лечатся амбулаторно.