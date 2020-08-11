Пять новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Общее количество за весь период – 161. Зарегистрировано 841 подозрительный случай заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: