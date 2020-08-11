Пять новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

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За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Общее количество за весь период – 161. Зарегистрировано 841 подозрительный случай заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 2 (1 человек болен пневмонией, 1 человек проходил тестирование с профилактической целью)
  • г. Рубежное – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
  • Новоайдарский район – 1 (лицо, проходившее тестирование с профилактической целью)
  • Новопсковский район – 1 (больной пневмонией).
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
    Выписан 1 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 118 человек.
    Таким образом, имеем на сегодня 42 активных больных, из них 15 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, остальные 27 лечатся амбулаторно.
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