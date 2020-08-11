Украину накроет холодный фронт с дождями и грозами

На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет похолодание и локальные грозовые дожди.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В среду, 12 августа, ощутимо снизится температура на севере Украины, до +19 +23 градусов. Локальные грозовые дожди вероятны на Юге, в Центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке.

На Юге погода останется жаркой – +27 +32 градуса. В большинстве областей +24 +28 градусов.

В Киеве 12 августа днем ожидается днем около +20 +22 градусов, осадки маловероятны.

Как сообщал “источник”, 11 августа, на территории Запорожской области ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшее время и до конца дня ожидаются грозы, местами шквал 15-20 м/с. Непогода также накроет и популярные курорты области. В том числе Кирилловку и Геническ.