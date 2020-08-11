В Лисичанске патрульные обнаружили “закладки” в детской игрушке

В минувшую субботу лисичанские патрульные получили сообщение от жительницы квартала Дружбы народов, о том, что в ее доме проживает подозрительная семья, которая по ее мнению, торгует наркотиками и в настоящее время они могут делать закладки, разъезжая на своем автомобиле.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Прибыв по указанному адресу, одновременно с патрульными во двор заехал автомобиль, похожий по описанию, который предоставила заявительница. В автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок.

Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения, водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Во время поверхностной проверки водителя и автомобиля, инспекторы обнаружили шприц с веществом темно-желтого цвета, происхождение которого гражданин объяснить не смог.

Также внимание патрульных привлекла игрушка ребенка, которая была с одной стороны разорвана и сцеплена шпилькой. Когда патрульные спросили, нет ли запрещенных веществ в игрушке, мать начала сильно нервничать. Как оказалось позже, в середине игрушки находились девять свертков, перемотанных синей изоляционной лентой с веществом, похожим на наркотическое.

В отношении водителя, патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) и вызвали на место происшествия следователей для установления всех обстоятельств по делу.