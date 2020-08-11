Зеленский подписал закон об игорном бизнесе: в чем его суть

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр”.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.

Как пишет “Лига. Бизнес”, ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку. В нем обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.

В частности, в тексте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

По данным “112 Украина”, залы игровых автоматов можно будет размещать в 3, 4 и 5-звездочных отелях (минимальное количество номеров для Киева – не менее 50, для других населенных пунктов – 25). Лицензия предоставляется на 250 автоматов, в одном зале должно быть как минимум 50.

Букмекерская деятельность будет разрешена как в интернете, так и в наземных пунктах. Однако такие пункты можно будет размещать только в 3,4,5-звездочных отелях и на ипподроме.

Чтобы открыть казино в вышеупомянутых зонах, нужно получить лицензию на организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях.

Предполагается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Не могут также быть организаторами и участниками азартных игр представители государства-оккупанта.

Как сообщал “источник”, 14 июля в Верховной Раде за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине проголосовали 248 народных избранников, в их числе 224 представителя фракции “Слуга народа”.