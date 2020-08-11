У Зеленского объяснили, что ждет 95% жителей Крыма и ОРДЛО

Глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич выразил мнение, что 95% жителей неподконтрольных Украине территорий не понесут уголовного наказания, поэтому им не стоит бояться прихода украинской власти.

Об этом сообщает ДонПресс со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам Кориневича, в концепции деоккупации не прописывается «каталог профессий», чьи представители точно будут освобождены от ответственности, однако, есть понимание, кто точно должен быть «амнистирован», а кто — наказан. Политик уточнил: