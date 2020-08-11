СБУшника и экс-военного уличили в госизмене: передавали России секреты в конфетах

Правоохранители сообщили сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему военнослужащему о подозрении в государственной измене путем передачи секретной информации в конфетах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов, выполняя задание так называемых “кураторов”, собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через “курьера” – военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

10 августа 2020 в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал “источник”, ранее СБУ разоблачило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на продаже секретных документов о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.