На курорты Азовского моря надвигается шторм с грозами

Во вторник, 11 августа, на территории Запорожской области ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РИА “Мелитополь”.

Так, в ближайшее время и до конца дня ожидаются грозы, местами шквал 15-20 м/с. Непогода также накроет и популярные курорты области. В том числе Кирилловку и Геническ.

Но температура воздуха там составит днем +28 градусов. Однако ночью будет немного прохладней.

Синоптики дали прогноз погоды на 11 августа в Кирилловке:

Также обещают грозу в Геническе:

Как ранее сообщал “источник”, в ближайшие дни в Украину придет похолодание – снижение температуры следует ожидать со среды, 12 августа. Также на большей части страны возможны дожди. Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятны на западе, севере Украины и в Приазовье.