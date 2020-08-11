“Мисс Украина Вселенная” родила первенца и показала счастливое фото с малышом

Модель Олеся Стефанко, которая была коронована “Мисс Украина Вселенная 2011”, поделилась радостной новостью – она впервые стала мамой. Украинская красавица подарила своем супругу Сергею Алисеенко, который работает в сфере IT, сына.

На своей странице в Instagram новоиспеченная мама опубликовала первое фото с младенцем. На снимке Олеся держит малыша на руках, а Серж нежно обнимает супругу за талию. “Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел”, – написала 32-летняя Стефанко.

Олеся Стефанко с мужем и сыномФото: instagram.com/olesiastefanko

Малыш появился на свет в одной из клиник Майами (США), где сегодня проживает пара. Других подробностей рождения первенца модель раскрывать на стала.

Олеся Стефанко вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко в 2016 году. Влюбленные сыграли свадьбу в Италии после двух лет отношений. После торжества пара переехала жить в США. В апреле этого года модель сообщила, что они с супругом готовятся к рождению малыша.

Олеся Стефанко Фото: instagram.com/olesiastefanko