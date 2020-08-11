“Накатались”: В Новопскове молодежь сломала элементы недавно построенного веревочного парка. ВИДЕО

Жители Новопскова возмущены: юные вандалы сломали конструкции веревочного парка, который недавно открыли для всех желающих.

Инцидент произошел 10 августа, после 22:00. Видеозапись с камер видеонаблюдения показал Новопсковский поселковый совет.

Как видно, молодые люди по очереди сильно раскачиваются на элементах веревочного парка. В какой-то момент тросы не выдерживают нагрузки и рвутся.

В поселковом совете говорят, что именно родители этих детей должны будут оплатить расходы на восстановление испорченного коммунального имущества.

Идея создания веревочного парка в Новопскове принадлежит местным школьникам и их родителям. Реализовать проект удалось благодаря общественному проекту «Бюджет участия». На воплощение детской мечты потратили 200 тысяч гривен. Вход в парк бесплатный.

Стоит отметить, что здесь инструкторов нет , поэтому ответственность за безопасность лежит на родителях и посетителях парка. Соответственно, необходимо соблюдать технику безопасности и правила пользования веревочным парком.