Число случаев заражения Covid-19 в Киеве приближается к 10 тысячам

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 11 августа, COVID-19 подтвержден у 9687 жителей столицы.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Заболели в том числе и 4 медика.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39. В Деснянском – 17, в Днепровском районе – 15 случаев.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 1 158 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 подтвержден у 83 115 жителей страны.